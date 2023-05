Alcune piante possono rimuovere anche le sostanze cancerogene dall’aria Lo mostrano i risultati di una nuova ricerca australiana che ha testato l’efficacia di un mix di piante da interno nel purificare l’aria dagli inquinanti nocivi.

A cura di Valeria Aiello

Le camere di prova dove i ricercatori hanno testato la capacità di alcune piante da appartamento di rimuovere il benzene dall’aria / Credit: Ambius

Senza le piante, la vita sul nostro pianeta non sarebbe quella che conosciamo. La loro importanza è indiscutibile, ma ciò che finora abbiamo probabilmente sottovalutato è che la loro capacità di rimuovere gli inquinanti dall’atmosfera non è limitata a sostanze nocive come l’anidride carbonica (CO2) e il biossido di azoto (NO2). Alcune piante possono infatti eliminare anche le sostanze cancerogene, migliorando significativamente la qualità dell’aria indoor. Lo mostrano i risultati di una nuova ricerca australiana che ha testato l’efficacia di un mix di piante da interno nell’eliminare alcuni dei composti chimici più tossici, compreso il benzene.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la scarsa qualità dell’aria degli ambienti chiusi è responsabile di 6,7 milioni di morti premature a livello globale. La maggior parte delle persone trascorre il 90% del proprio tempo in casa, a scuola o sul posto di lavoro, per cui è fondamentale adottare nuove strategie per migliorare la qualità dell’aria in questi luoghi. Consigli come aprire le finestre e garantire un’adeguata ventilazione possono non essere sufficienti a garantire una buona qualità dell’aria interna, in quanto alcune delle principali sostanze in grado di alterare la qualità dell’aria di ambienti chiusi o semichiusi provengono proprio dall’esterno. Come fare?

Le piante che eliminano le sostanze cancerogene dall’aria

Una soluzione alternativa ai purificatori casalinghi sono le piante da appartamento, un vero e proprio toccasana per liberare l’aria da pericolosi inquinanti. Precedenti studi hanno dimostrato che diverse specie possono rimuovere un’ampia gamma di contaminanti dall’aria, anche se alcune riescono addirittura ad eliminare in modo efficiente i vapori della benzina, superando le aspettative dei ricercatori.

“Non solo le piante possono rimuovere la maggior parte degli inquinanti dall’aria nel giro di poche ore, ma rimuovono in modo efficiente anche gli inquinanti più dannosi legati alla benzina, compreso il ben noto cancerogeno benzene” ha affermato il professor Fraser Torpy, ricercatore di biorisanamento della University of Technology Sydney (UTS) che, insieme ai colleghi ha testato l’efficacia dei “green walls” per interni, le pareti verdi realizzate con un mix di piante da interno, risultate capaci di rimuovere fino al 97% dei composti più tossici dall’aria in appena otto ore.

“Questa è la prima volta che le piante sono state testate per la loro capacità di rimuovere i composti legati alla benzina, e i risultati sono stati sorprendenti – ha aggiunto il professor Torpy – . Abbiamo anche scoperto che più le tossine sono concentrate nell’aria, più le piante diventano veloci ed efficaci nel rimuovere le tossine, dimostrando che le piante si adattano alle condizioni in cui crescono”.

I vapori della benzina sono una delle maggiori fonti di composti tossici negli edifici in tutto il mondo. Uffici e condomini, ad esempio, sono spesso collegati direttamente con i parcheggi, tramite scale o ascensori, rendendo difficile evitare che composti dannosi penetrino nelle aree di lavoro e residenziali. Molti edifici sono inoltre esposti agli inquinanti dovuti al traffico, per la presenza di strade e autostrade vicine. Respirare i fumi della benzina può causare irritazione ai polmoni, mal di testa e nausea ed è stato collegato a un aumento del rischio di cancro, asma e altre malattie croniche dovute all’esposizione a lungo termine, che possono contribuire a ridurre l’aspettativa di vita.