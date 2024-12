A cosa servono le ciglia, un nuovo studio rivela l’esatta funzione dei peli lungo il bordo delle palpebre

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

Le ciglia non servono semplicemente a proteggere gli occhi dalla polvere o a filtrare l’aria, ma respingono anche l'acqua in ingresso, preservando una visione nitida / Photo iStock

I ricercatori hanno appena scoperto qual è l’esatta funzione delle ciglia, quei peli che crescono lungo il bordo delle palpebre. A quanto pare, le ciglia non servono semplicemente a proteggere gli occhi dalla polvere o a filtrare l’aria, ma il loro compito è quello di respingere rapidamente l’acqua in ingresso, aiutandoci a preservare una visione nitida.

Ad esempio, quando ci laviamo il viso o sudiamo durante un’intensa attività fisica, gli occhi vengono esposti a grandi quantità di acqua o sudore, senza che la visione sia compromessa: questo accade perché l’acqua scivola via velocemente, come spiegato dal team che ha chiarito le caratteristiche delle ciglia umane.

Qual è la funzione delle ciglia umane

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances e condotto dal professor Jiang Lei e dal suo team dell’Istituto tecnico di Fisica e Chimica dell’Accademia cinese delle scienze, ha scoperto che le ciglia umane sono costituite da fibre idrofobiche, curve e flessibili. Questa struttura permette all’acqua di scorrere via rapidamente, proteggendo gli occhi in situazioni come il lavaggio del viso e la sudorazione.

Le gocce d'acqua che scivolano via dalle ciglia umane senza riflusso e senza residui visibili / Credit Shan Zhou et al., Science Advances 2024

“Per studiare questo meccanismo, abbiamo lasciato cadere una goccia d’acqua sulle ciglia di un volontario con gli occhi aperti e lo sguardo dritto davanti a sé – spiegano gli autori dello studio -. La goccia scivola via dalle ciglia curve e inclinate verso il basso, senza riflusso e residui visibili”.

La funzione delle ciglia umane è stata a lungo dibattuta: questi peli sono rimasti una nostra caratteristica distintiva, nonostante la quantità di peli che cresce sul nostro corpo e sul viso si sia notevolmente ridotta con il progredire dell’evoluzione umana. Con i risultati dello studio, alla funzione protettiva tradizionalmente ritenuta, come catturare la polvere o filtrare l’aria, si aggiunge la capacità delle ciglia di respingere l’acqua, per mantenere una visione nitida.

La scoperta ha anche portato alla progettazione di ciglia finte che siano non solo esteticamente gradevoli, ma anche protettive.