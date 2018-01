Asda, Aldi e Waitrose, tre importanti catene di supermercati inglesi, hanno deciso di vietare la vendita di bevande ad alto contenuto di caffeina ai ragazzi di età inferiore a 16 anni: la decisione è arrivata dopo la dimostrazione che il consumo di prodotti come Red Bull e Monster può essere all'origine di comportamenti indiscriminati e rischiosi.

Andrew Murray, capo del servizio clienti di Asda, ha ammesso: "Prendiamo estremamente sul serio le nostre responsabilità e siamo impegnati nel garantire il giusti equilibrio tra la libertà di scelta dei nostri clienti e ciò che è giusto fare nei confronti dei soggetti più a rischio". Stessa posizione del numero uno di Aldi, Oliver King: "Abbiamo introdotto la limitazione per i più giovani in risposta alla crescente preoccupazione per il consumo di bevande energetiche tra i più giovani". Bevande che, in molti casi, recano già un avvertimento esplicito sull'etichetta: "Sconsigliate ai bambini". Una recente ricerca, tuttavia, rivela come il 69% degli adolescenti e il 24% dei bambini di meno di 10 anni ne bevano regolarmente.

L'American Heart Association: "Energy drink dannosi per la salute dei bambini"

La decisione di Asda, Aldi e Waitrose non dovrebbe stupire: alcuni anni fa è stata l'American Heart Association a denunciare pubblicamente come le bevande energetiche, soprattutto se consumate dai più piccoli, facciano male. Possono essere talmente dannose da provocare un avvelenamento da caffeina nei bambini, come dimostrano le migliaia di casi registrati negli Stati Uniti negli ultimi anni. Secondo gli esperti bere Red Bull, Monster e altri energy drink può portare a problemi cardiaci o neurologici anche gravi, tanto da richiedere un ricovero in ospedale. Una lattina da 500ml di Monster contiene 160mg di caffeina, ben oltre il limite consentito per i più piccoli. Una lattina di RedBull, invece, contiene 80mg. Particolarmente a rischio sono i bambini affetti da diabete o disturbi dell'attenzione.