in foto: Cavalcavia crollato in India (Twitter).

È di almeno 19 morti e oltre 30 feriti, di cui la metà in condizioni disperate, il bilancio di un grave incidente verificatosi nella città santa di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, in India. Un cavalcavia in costruzione è crollato su una strada molto affollata e in cui il traffico scorre molto lentamente, come riferiscono i media locali e in particolare l'agenzia di stampa Ians. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, due enormi travi del cavalcavia in costruzione hanno ceduto vicino alla stazione centrale della città, in cui si trova il collegio elettorale del premier Narendra Modi, travolgendo decine di auto che passavano sotto, a circa 50 metri di distanza. Ma le cause restano al momento ancora ignote.

Molti sono i feriti in condizioni disperate, per cui il bilancio dei decessi potrebbe essere ancora provvisorio e, secondo un portavoce della città, potrebbe aumentare a mano a mano che saranno rimosse le macerie che coprono la zona. Dopo ore di operazioni di salvataggio ininterrotte, i soccorritori sono ancora al lavoro per riportare l'intera area e soprattutto la circolazione alla normalità. Sono almeno 4 le vetture che sono rimaste schiacciate dai blocchi di cemento. "Sono molto rattristato per questa notizia – ha scritto su Twitter il premier indiano Narendra Modi – e prego affinché i feriti si riprendano presto".