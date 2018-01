Una decina di anni fa era stato sottoposto al trapianto di entrambi i reni visto che i suoi stavano progressivamente smettendo di funzionare. Per questo motivo, in questi giorni al reparto di Urologia dell’Ulss 4 a Portogruaro, un uomo di 65 anni si è visti sono asportati due dei quattro organi che possedeva, a causa di una patologia tumorale. L'intervento è avvenuto presso il reparto di Urologia dell'ospedale di Portogruaro (Venezia). Il protocollo medico prevede in questi casi che l’intervento avvenga senza la rimozione dei reni precedenti a causa dell'elevato pericolo per il paziente, per questo motivo il sessantacinquenne si era ritrovato con quattro organi.

"Nel tempo però – spiega il dottor Michele Amenta, direttore dell’Urologia – i due reni non più funzionanti si sono ammalati di tumore sino ad arrivare a pesare 1,7 kg ciascuno. Dopo circa 5 ore di sala operatoria li abbiamo rimossi entrambi con tecnica laparoscopica, è stato praticato un taglio di ridotte dimensioni, circa 7 centimetri, per estrarre i due reni che ha permesso al paziente un recupero decisamente più veloce rispetto alla tecnica tradizionale”. L’operazione è riuscita perfettamente e “per questo motivo ringrazio l'equipe che mi ha affiancato in sala operatoria” conclude il medico.