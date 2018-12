Grave incendio nella notte in un appartamento a Padonchia, una frazione di Monterchi nella provincia di Arezzo. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, sembra in maniera non grave. A perdere la vita nell’incendio due anziani coniugi di ottantaquattro e ottanta anni mentre tra le persone ferite ci sono due donne di ventisette e cinquantasei anni, rispettivamente nipote e nuora delle vittime. L’incendio è divampato intorno alle 4.40 della notte tra venerdì e sabato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri, l'automedica e le ambulanze del 118. Purtroppo per i due anziani i soccorsi sono stati inutili. Le due donne ferite sono state trasportate all'ospedale di Sansepolcro in codice giallo.

Due morti nell'incendio a Padonchia – I due anziani coniugi morti nell’incendio a Padonchia vivevano al primo piano di una palazzina e probabilmente uno dei due aveva gravi problemi di mobilità. Al piano superiore vivono invece i figli e la nipote. L'allarme di questa notte sarebbe proprio dalla nipote, che svegliandosi si è resa conto di quello che stava succedendo. Secondo quanto si legge sul quotidiano La Nazione, determinante è stato l'intervento del fratello della vittima, che vive poco distante: l’uomo è salito con una scala a pioli fino al terrazzino e ha aiutato le due donne ferite e il figlio dei coniugi morti a scendere prima che il fuoco e il fumo attaccassero anche il piano superiore. L'incendio, stando a quanto emerso finora, sarebbe partito dal seminterrato, dove ci sono un camino, che però sarebbe risultato spento, e una stufa. Il cattivo funzionamento della stufa potrebbe aver innescato il rogo. Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe morto carbonizzato mentre la donna sarebbe stata uccisa dai fumi sprigionatisi nell'incendio. Forse l’anziano, accortosi del fuoco, ha tentato di spegnerlo venendo poi avvolto dalle fiamme. In corso i rilievi dei vigili del fuoco per individuare le cause precise dell'incendio. Sull'accaduto indagano i carabinieri.