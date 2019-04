Non ce l’ha fatta Marco Tronca, 27enne di Campobasso, che da quattro anni era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli, ossia dopo un tragico incidente avvenuto alla periferia di Campobasso. Era l’alba del 25 aprile 2014. Marco viaggiava insieme ad altri quattro ragazzi sulla provinciale 145, quando intorno alle 5 del mattino la Mercedes Classe A finì fuori strada e precipitò in fondo a una scarpata, ribaltandosi più volte. Quando i soccorritori arrivarono in contrada Colle Longo, si sono accorse subito di quanto fossero critiche le sue condizioni. Da quel momento non si è mai più ripreso. Era stato in cura dai medici di diversi ospedali d’Italia dal Neuromed fino al centro specializzato di Ferrara per poi tornare a Campobasso. Marco, che era in stato vegetativo (come riferiscono fonti interne del Cardarelli), è morto ieri (12 aprile) dopo un peggioramento. Lascia un figlio che all’epoca dell’incidente aveva appena u anno.

La notizia ha fatto subito il giro della città: figlio di un commerciante, la sua famiglia è molto conosciuta a Campobasso. Accanto a lui, per tutti questi anni, la madre. Tanti hanno lasciato un messaggio sui social per ricordare Marco. “Dio ti accolga nel suo Regno e dia pace al meraviglioso cuore della tua mamma, che ha condiviso con te ogni tuo respiro”, scrive Mariagrazia. “Tuo padre ha deciso che era il momento di raggiungerlo. Destino crudele. Vegliate su di noi”, il ricordo di Massimiliano.