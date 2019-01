Che si sarebbe trattato di un boomerang era chiaro fin dall'inizio. La "trovata" di Paolo Polidori, vicesindaco leghista di Trieste, di gettare nella spazzatura vestiti e coperte di un clochard in nome del "decoro" però non si è rivelata solo una pessima iniziativa propagandistica, bensì anche un illecito amministrativo che si tramuterà in una multa piuttosto salata. La polizia municipale di Trieste è infatti pronta a emettere una sanzione di 450 euro nei confronti di Polidori: il politico ha infatti gettato nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati indumenti, un piumino e una bottiglia di plastica che avrebbero dovuto essere riciclati e conferiti negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Il vicesindaco, quindi, ha violato le norme del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il vicesindaco di Trieste dovrà sborsare fino a 450 euro di multa. A comminare la sanzione sarà proprio la Polizia municipale, di cui il vicesindaco è responsabile, avendo nelle proprie mani la delega alla Sicurezza. Polidori non sembra dunque essere a conoscenza del funzionamento della raccolta differenziata nella sua stessa città: vestiti, coperte e tutti gli altri materiali tessili, infatti, vanno gettati negli appositi cassonetti gialli o conferiti ai centri di raccolta mentre la bottiglia di plastica ha il suo contenitore dedicato.

Il mancato rispetto del regolamento in materia di conferimento dei rifiuti prevede una multa che va da 50 a 300 euro, ma se la spazzatura non è chiusa nel sacco la sanzione aumenta fino a 150 euro. Multe che generalmente è complicatissimo elevare, salvo che Polidori ha fotografato e pubblicato sui social network l'immagine dell'interno del cassonetto. Con la prova fotografica disponibile e persino rivendicata pubblicamente, gli agenti di polizia municipale triestini non potranno che sanzionare il vicesindaco.