Le autorità federali stanno indagando su come un passeggero senza biglietto sia riuscito ad imbarcarsi su un volo partito da Los Angeles e diretto a Tokyo, costringendo poi l’aereo della compagnia giapponese All-Nippon Airways (ANA) ad invertire la rotta dopo quattro ore di volo per far ritorno in California, all’aeroporto di partenza. Il velivolo trasportava 150 passeggeri, tra cui la popstar John Legend e sua moglie, la supermodella Chrissy Teigen. Proprio quest’ultima ha raccontato su Twitter i vari momenti dell’incidente, i cui motivi non sono stati confermati ufficialmente dalle autorità.

Secondo le ricostruzioni, l’aereo è decollato da L.A. alle 11:30 ed è rientrato al terminal alle 19:30, quando il pilota ha preso la decisione di invertire la rotta a causa di una violazione della sicurezza, pur sapendo che non c’era alcuna minaccia alla sicurezza. La sua ripartenza in direzione Tokyo è stata poi fissata per mercoledì mattina. Secondo quanto raccontato dalla Teigen ai suoi 9,2 milioni di follower su Twitter, un passeggero sarebbe salito a bordo del volo Ana, avendo però un biglietto della United Airlines.

L'ANA si è limitata a riferire che si era verificato un problema con "l'itinerario" di un passeggero, mentre un portavoce della polizia di Los Angeles ha confermato al Los Angeles Times che a bordo del velivolo non è stata riscontrata “alcuna attività criminale o illegale” e che i motivi del rientro del volo all'aeroporto di partenza non sono chiari “ANA sta indagando sulla situazione per capire perché il passeggero si sia imbarcato su quell’aereo”, ha precisato il vettore nipponico, scusandosi con tutti i passeggeri.