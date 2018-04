Secondo i genitori aveva sempre lo smartphone tra le mani. Una vera e proprio dipendenza che avrebbe portato ad una lite tra il padre e la figlia 12 enne, al culmine della quale la giovane ha preso un coltello e si è procurata un taglio al polso sinistro. Il papà infatti le aveva sequestrato il telefono. A parte le preoccupazioni immediate per la condizione fisica della ragazzina, poi migliorate i familiari della ragazzina hanno dovuto anche subire l’umiliazione di un provvedimento giudiziario: la 12enne è stata infatti affidata a un istituto di suore a pochi chilometri dal capoluogo salentino.

La lite coi genitori per lo smartphone

Come riporta Il Nuovo Quotidiano di Puglia, i fatti risalgono alla settimana scorsa. Il padre della ragazzina, si legge sulle pagine del quotidiano, è un commerciante di Lecce. Gestisce un negozio di alimentari dove lavora tutto il giorno. Insieme alla moglie, aveva già da tempo manifestato la loro disapprovazione nei confronti di quel modo della figlia 12enne di vivere in simbiosi con il cellulare, sempre in chat e sui social network, anche quando la piccola era in compagnia delle amiche o tavola con gli stessi familiari. Qualche giorno fa sarebbe dunque arrivato il provvedimento risolutore: telefono sequestrato. Secondo il giornale locale, sarebbe anche volato uno schiaffo del genitore alla figlia. L’uomo però mai si aspettava quella reazione: la 12enne si procura un taglio sul polso sinistro. Una lesione a quanto pare superficiale, medicata dalla stessa con pomata e cerotto.

Interviene il Tribunale per i minorenni, padre è indagato

Tuttavia la ferita non passa inosservata a scuola. A notarla è una delle insegnanti che le chiede spiegazioni. La giovane studentessa così racconta tutto: dello smartphone, del litigio, del presunto schiaffo. La prof ha deciso di segnalare la vicenda al Tribunale per i minorenni che decreta l'allontanamento della bambina dalla famiglia. Il padre è ora indagato per maltrattamenti. I genitori della 12enne hanno nominato un legale, l'avvocato Paolo Spalluto, per verificare quali siano state le circostanze ritenute tanto gravi da determinare l'allontanamento della figlia.