Una coppia friulana è rimasta intossicata ed è finita in ospedale ieri “per colpa” di un dolce preparato dal figlio. Un giovane di venti anni che ai normali ingredienti ne aveva aggiunto uno "speciale", ovvero aveva messo nella torta una buona dose di marijuana. Una volta sfornata il ragazzo aveva lasciato la sua torta in cucina a raffreddare e i suoi genitori, credendo si trattasse di un normale dolce al cioccolato, l’hanno vista sul tavolo e non hanno resistito alla tentazione di assaggiarne una fettina. Poco dopo l’amara sorpresa: la mamma e il papà del giovane hanno accusato un malessere e hanno deciso di rivolgersi ai sanitari del 118. Sono stati quindi accompagnati in ospedale per degli accertamenti.

Il figlio della coppia indagato per detenzione di sostanza stupefacente – Una volta in ospedale sono stati gli esami a permettere di scoprire le cause di quel malessere – entrambi avevano mal di testa, vertigini e nausea – della coppia: nella torta che avevano trovato in cucina e avevano mangiato c’era, appunto, della marijuana. A quel punto il figlio non ha potuto far altro che ammettere di aver aggiunto il particolare ingrediente nell’impasto del dolce. Ora il ragazzo risulta indagato per detenzione di sostanza stupefacente mentre il suo dolce è stato sequestrato dai carabinieri della Compagnia di Udine che lo analizzeranno per individuare la concentrazione di marijuana.