Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, ha rivelato in un'intervista rilasciata a Il Sabato Italiano che sua madre "non voleva nessun funerale" e che "sarà cremata". Cardella, a lungo stretto collaboratore di Marina prima che questa lo adottasse insieme al marito Carlo, ha raccontato anche dei suoi ultimi istanti di vita: "Mi ha chiamato, ha voluto che stessi accanto a lei sul letto, lì, prima che si addormentasse". La regina dei salotti, come spiega il figlio adottivo, ha voluto "per l'ultimo saluto" agli amici e parenti "un lungo vestito nero di velluto e un cappello con la veletta".

Marina Ripa di Meana, opinionista televisiva molto nota al pubblico, è morta nel pomeriggio di sabato a 76 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore, una lotta durata più di 16 anni. Alcune settimane fa aveva dichiarato che quello del 2017 sarebbe stato il suo ultimo Natale. "Dopo Natale le mie condizioni sono precipitate. Tutto ormai mi è difficile e mi procura dolore insopportabile. Il tumore ormai si è impossessato del mio corpo, ma non della mia mente e della mia coscienza. Ho chiamato Maria Antonietta Farina Coscioni per comunicarle che il momento della fine è davvero giunto". E ancora: "Non conoscevo questa via, mi ha anche spiegato che posso essere assistita a casa, scegliendo di percorrere questo ultimo tratto della vita tra i miei affetti più cari, i miei amici, il mio mondo. Ora lo so grazie a lei e a una dottoressa palliativista che ha confermato e approfondito quanto mi era stato detto. Voglio lasciare questo ultimo messaggio per dire che a casa propria o in un ospedale, una persona deve sapere che può scegliere di tornare alla terra senza ulteriori sofferenze. Fatelo sapere".

Marina Ripa di Meana divenne celebre negli anni '60 e '70, anche grazie alle ospitate televisive al Maurizio Costanzo Show. A renderla famosa, anche, l'uscita della sua autobiografia "I miei primi 40 anni". Nata e cresciuta in Calabria, dopo gli studi la donna ha lavorato come stilista aprendo un atelier di moda a Roma, in Piazza di Spagna, diventando nel giro di poco tempo la regina dei salotti romani.