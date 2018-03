Suo figlio si è suicidato dopo essere stato vittima di bullismo. Sua madre gli ha scattato una foto nella bara e ha deciso di condividerla su Facebook. Andrew Michael Leach, 12 anni, è stato trovato impiccato nel garage di suo padre a Southaven, nel Mississippi, la scorsa settimana, da suo fratello quindicenne. Il ragazzino ha scritto una lettera d’addio nella quale fa chiaramente riferimento al fatto di essere stato bullizzato da un gruppo di coetanei: “Mi dicevano che non sarei mai più uscito uscire dal bagno della scuola”. Il padre del ragazzo, Matt Leach, ha dichiarato all’emittente locale WREG che i compagni di classe di suo figlio lo avevano tormentato dopo che Andrew aveva fatto coming out dichiarandosi bisessuale. "Stava lottando molto duramente con il suo orientamento sessuale", ha detto l’uomo. "Alla fine ha ammesso di fronte ad alcuni compagni di credere di essere bisessuale. Penso che questo abbia davvero amplificato il bullismo n ei suoi confronti". Ora la sua famiglia ha condiviso la foto di Andrew nella sua bara aperta nella speranza che incoraggi i bulli a capire l'effetto che questi atteggiamenti possono avere sulle loro vittime.

La madre, Cheryl Hudson, ha detto a Metro che suo figlio ha lasciato "un paio di lettere" nelle quali faceva intendere che "da un po' di tempo" stava pensando al suicidio. “Voglio che sappiano cosa mi hanno fatto e come il loro comportamento influenza le altre persone” ha scritto il 12enne in uno dei suoi appunti. Cheryl ha affermato di essere andata anche nella sua scuola per parlare con gli insegnanti, ma di aver avuto sempre l’impressione che la scuola non facesse molto. "Ci sono stati molti casi di bullismo in quella scuola. I bambini avevano paura anche di andare solo in bagno", ha aggiunto, pur senza rivelare il nome dell’istituto. "Da quello che stiamo sentendo, c'era un gruppo di ragazzi che andava in giro definendolo ‘grasso, brutto e senza valore’", ha aggiunto la madre.