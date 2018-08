in foto: Jamel, 9 anni, si è suicidato a causa del bullismo dei compagni di classe dopo aver detto di essere gay

Jamel Myles, un bimbo di 9 anni, aveva iniziato il 20 agosto la quarta elementare alla scuola Joe Shoemaker a Denver, in Colorado. Dopo pochi giorni si è tolto la vita non riuscendo a sopportare lo scherno dei suoi compagni di classe dopo aver detto di essere gay. “Mio figlio è morto a causa del bullismo. Il mio bambino si è ucciso”, ha denunciato Leia Pierce, la madre del ragazzo. "Non se lo meritava. Volevo rendere tutti felici anche quando era triste”.

La donna ha raccontato all'emittente televisiva Kdvr che quest’estate Jamel le avesse detto durante un viaggio in auto: “Mamma, sono gay. Ho creduto che stesse scherzando – ha affermato Leia – ma l'ho visto spaventato. Allora gli ho sorriso e ho detto: ʽTi amo ancora’. Dopo averle confidato di essere gay, il figlio le ha chiesto di volersi vestire in modo più femminile. “So che mi compri roba da ragazzo perché sono un maschio, ma preferirei vestirmi come una ragazza”, ha proseguito la mamma. “Jamel era orgoglioso della sua omosessualità – ha ammesso Leila – e aveva deciso di dirlo a tutti i suoi compagni di classe al rientro a scuola”, la madre. Non voleva nascondersi e il primo giorno lezione ci è andato con delle unghie finte. Il 23 agosto, dopo solo quattro giorni di scuola, Leila ha trovato il corpo senza vita del figlio nella sua casa di Denver. “Aveva detto alla mia figlia maggiore – prosegue la donna – che i bambini a scuola lo avevano invitato ad ammazzarsi. È doloroso che non sia venuto da me”.

L'ufficio del coroner di Denver ha confermato il suicidio del piccolo e la scuola elementare ha inviato una lettera a tutte le famiglie degli alunni in cui si afferma che la morte di Jamel “è una perdita inaspettata per la nostra comunità scolastica”. Allo stesso tempo, il portavoce delle scuole pubbliche di Denver, Will Jones, ha detto alla Bbc che gli insegnanti della Shoemaker “stanno creando uno spazio per gli studenti per condividere ed esprimere le loro emozioni”.

La mamma di Jamel ha detto che suo figlio sognava di diventare una star dei social media. “Un giorno mi disse: ʽMamma, voglio diventare una famosa star di YouTube, così potrei comprarti una casa nuova’”. Pierce ha detto che spera che la morte di suo figlio possa far conoscere gli effetti del bullismo. “Per il bullismo – ha dichiarato – devono essere accertate responsabilità: credo che i genitori siano responsabili di ciò che insegnano ai propri figli. Nessuno deve provare dolore se il proprio bambino è differente dagli altri”. “Sono morta dentro. Era bello. Magico. Ho perso il mio più grande dono”, ha concluso.