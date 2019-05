Il comitato editoriale del Salone del libro: “Il Salone è antifascista perché è democratico”

Valeria Parrella del Comitato editoriale del Salone del libro esprime la posizione del gruppo di consulenti del direttore Nicola Lagioia con un’intervista esclusiva a Fanpage.it in cui sottolinea la natura antifascista del programma della manifestazione torinese, chiarisce le modalità delle dimissioni di Christian Raimo e chiede a scrittori ed editori di non rinunciare agli eventi in programma.