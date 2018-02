Se si votasse oggi, alle elezioni politiche il Movimento 5 Stelle risulterebbe il primo partito d'Italia con il 27% dei consensi. A rilevare il dato è un recente sondaggio elettorale condotto Euromedia Research per la trasmissione televisiva Porta a Porta. Secondo le stime dell'istituto demoscopico, la coalizione maggioritaria rimane comunque quella del centrodestra, che vede Forza Italia di Silvio Berlusconi al 17,5%, seguita dalla Lega di Matteo Salvini al 14,1% dei consensi, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 4,8% e Noi Con l'Italia – Udc al 2,2% (sotto la soglia di sbarramento). In totale, il centrodestra si attesta al 38,6%. Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, il Partito Democratico di Matteo Renzi ha il 22,4% delle preferenze, Civica Popolare di Beatrice Lorenzin si attesta allo 0,5%, +Europa di Emma Bonino e Bruno Tabacci sono al 2%, Insieme si attesta allo 0,7% mentre le minoranze linguisitiche (Svp) vengono date allo 0,4%.

Liberi e Uguali con Pietro Grasso si attesta al 6,1%, Casapound invece avrebbe lo 0,8% delle preferenze a livello nazionale. Gli astensionisti o indecisi al momento pesano invece il 30,6% rispetto all'intero corpo elettorale sondato da Euromedia Research (Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana da 800 interviste, con un margine di errore pari a +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati).

Una ulteriore rilevazione di Emg Acqua, realizzata sempre per Porta a Porta, ha invece sondato le intenzioni di alleanza degli elettori di centrosinistra. Alla domanda "dopo il voto, come dovrebbe comportarsi Liberi e Uguali?", gli intervistati hanno risposto che Pietro Grasso dovrebbe cercare un'alleanza con il Partito Democratico nel 21% dei casi, cercare un'alleanza con Movimento 5 Stelle nel 25,2% dei casi, non allearsi con nessuno si è invece attestato al 22,8%. In sostanza, dunque, da questa analisi di scenario elettorale, si evince che l'elettorato di centrosinistra preferirebbe un alleanza con i pentastellati rispetto a un eventuale accordo con il partito di Matteo Renzi.