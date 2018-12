Una famiglia che vive in provincia di Alessandria è disposta ad offrire una ricompensa di 5mila euro a chi riporterà a casa il proprio cane, smarrito da alcune settimane. L'animale è un setter irlandese di due anni, ha un lungo pelo rosso, e si è allontanato da casa lo scorso 30 novembre. I suoi proprietari si sono immediatamente attivati, anche grazie ai social, promettendo in un primo momento 800 euro di ricompensa a chi avesse ritrovato l’animale.

Le segnalazioni ricevute non hanno avuto seguito e di conseguenza la famiglia, sempre più preoccupata per le sorti del cane, ha deciso di alzare la cifra a 5mila euro. “Per noi Pessimo Quadrupede, come lo chiamiamo, è molto più di un cane – racconta Daniela, proprietaria dell’animale -. Mio figlio è cresciuto con lui”, prosegue la donna. PQ, abbreviazione per Pessimo Quadrupede, ironico nome dato al setter, se n'era già andato da casa altre volte ma aveva sempre fatto ritorno.