E' tragico il bilancio di un incidente verificatosi questa mattina, domenica 11 marzo, sulla strada statale 126 tra Gonnesa e Iglesias, in Sardegna. Due auto si sono scontrate frontalmente. In seguito al violento impatto un ragazzo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto e altre sei persone, tra cui probabilmente una bambina, risultano ferite. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine giunte sul luogo, a essere coinvolte sarebbero una Nissan Noto e una Citroën Xara, delle quali una è rimasta al centro della carreggiata semidistrutta, l'altra è finita in cunetta. Una di queste avrebbe invaso per ragioni ancora ignote la corsia opposta.

Le condizioni della vittima sono apparse subito critiche. Il ragazzo, che viaggiava, a quanto riferito, senza cintura di sicurezza e sul sedile posteriore di una delle due vetture, è deceduto poco dopo al Cto dove era stato trasportato d'urgenza, mentre gli altri feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono stati trasferiti in ospedale dalle ambulanze del 118. Intanto, ci sono stati disagi anche per quanto riguarda la circolazione: l'Anas ha infatti informato che la Statale, all'altezza del chilometro 30, è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.