Un fantoccio di Laura Boldrini, posto su una finta imbarcazione di migranti chiamata "Costa Discordia", è stato bruciato in pubblica piazza da alcuni esponenti del Movimento Giovani Padani della Lega di Busto Arsizio. Il pupazzo andato al rogo presentava al posto del viso una fotografia della presidente della Camera ed era posto a bordo della nave "Costa Discordia" in partenza per l'Africa il prossimo 4 marzo e capitanata da Francesco Schettino. Il falò dei Giovani Padani ha scatenato le prese di posizione di molti esponenti del mondo politico e della società civile.

Il presidente del Senato Pietro Grasso ha denunciato su Twitter l'episodio, esprimendo solidarietà alla collega di Liberi e Uguali. Intervistato questa mattina su Radio Capital, Matteo Salvini ha minimizzato l'accaduto definendolo "una sciocchezza": "Ho chiesto il perché e mi hanno risposto che lì c'è l'usanza legata all'anno nuovo. Il fuoco può essere tradizione, ma bruciare è un'idiozia". Il falò a cui si riferisce il leader del carroccio è quello della Giobia, una tradizione che prevede di bruciare in piazza fantocci rappresentanti "il vecchio" per celebrare l'anno nuovo. In passato sono stati bruciati in piazza simulacri raffiguranti l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero e quest'anno, oltre a Laura Boldrini, sono stati gettati nel fuoco anche i pupazzi di Donald Trump e Paolo Gentiloni.

Il coordinamento dei giovani della Lega si è dissociato "nella maniera più assoluta" da quanto accaduto ieri sera nella piazza di Busto Arsizio. A rendere nota la posizione è stato Andrea Crippa, coordinatore del Movimento Giovani della Lega:"Il Movimento contrasta le pessime politiche del governo con la sola forza delle idee, non con atti di violenza. Il Coordinamento, preso atto di quanto accaduto, provvederà a emanare provvedimenti disciplinari verso i responsabili".

La polizia ha avviato delle indagini sul falò del pupazzo della Boldrini a opera di militanti del Movimento giovani padani della Lega. L'indagine, apprende l'AGI, è volta al momento all'identificazione dei creatori del fantoccio e degli autori del rogo.