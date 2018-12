I due gemelli che portava in grembo sono morti appena alla sedicesima settimane di gravidanza ma lei li ha continuati a portare nel suo ventre fino al termine naturale della gravidanza per poter salvare il terzo fratellino che invece era ancora in vita. È la storia di una giovane mamma britannica, la 29enne Bernadette Murphy, che infine è riuscita a mettere la mondo il suo bambino, il primogenito James, perfettamente sano. I fratelli di James non sono sopravvissuti a causa di una rara condizione chiamata Sindrome da trasfusione feto-fetale, per la quale due o più gemelli condividono la stessa placenta comportando una distribuzione ineguale della quantità di sangue ai gemelli.

Dopo la morte dei due piccoli la signora Murphy ha dovuto prendere regolarmente antibiotici per prevenire un'infezione e gli è stato detto che il suo corpo poteva rifiutare l'intera gravidanza in qualsiasi momento ma alla fine è riuscita a concludere la gravidanza e ad abbracciare James. "Non mi sono mai sentita strana nel portarli tutti e tre, anzi è stato un conforto anche se Joseph e Niall erano morti ma è stato quando ho partorito che mi sono sentita peggio" ha spiegato la giovane mamma, aggiungendo: "Quando è nato James ho avuto la consapevolezza che non erano più con me e mi ha colpito davvero".