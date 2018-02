Sentiva uno strano e persistente prurito all'occhio, per questo aveva deciso di capire cosa le fosse entrato dentro guardandosi allo specchio, solo così ha capito che sotto la palpebra si nascondevano ben 14 piccolissimi vermi che ha dovuto estrarre uno ad uno nei giorni successivi. È l'orrenda scoperta fatta da una 28enne statunitense di Grants Pass, nello stato dell’Oregon, Abby Beckley, vittima suo malgrado di un rarissimo caso di infezione di solito presente solo nei bovini. Tutto è iniziato quando la giovane è tornata dalle sue vacanze estive nel 2016, trascorse lavorando su una barca da pesca commerciale per salmone in Alaska. Due settimane dopo quel viaggio, infatti, ha sentito qualcosa sotto la sua palpebra, rimanendo inorridita quando ha tirato fuori il primo minuscolo verme.

"L'ho guardato e si muoveva, poi è morto in circa cinque secondi", ha raccontato la giovane alla Cnn ricostruendo l'accaduto. "Il mio occhio sinistro era irritato e rosso e mi prudeva, inoltre avevo strane emicranie, così quando la nave è tornata in porto, dopo aver sofferto per cinque giorni, ho deciso di dargli un'occhiata" ha ricordato la 28enne, aggiungendo: "Ho tirato giù la parte inferiore del mio occhio e ho notato che la mia pelle sembrava strana. Così con le mie dita e con una sorta di movimento a pizzico ho tirato fuori qualcosa: era un verme. Ero semplicemente sotto shock".

Abby ovviamente si è rivolta ai medici. Mentre un campione veniva analizzato in laboratorio, però, lei ha dovuto continuare a convivere coi parassiti e a guardarsi allo specchio per rimuoverli mano a mano che venissero in superficie. La sua paura maggiore era che iniziassero a girare per il corpo e magari nel cervello, ma un medico le spiegò che sarebbero rimasti in superficie. Alla fine fortunatamente è guarita ma ha scoperto che pur non essendo la prima persona a essere infettata da vermi dell’occhio, è la prima volta che questo tipo di parassita, la Thelazia gulosa di solito comune nel bestiame, in qualche modo si è adattato a un essere umano.