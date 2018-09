Ancora una storia di maltrattamenti, e ancora una volta a farne le spese sono stati gli alunni di una scuola materna di Grosseto, dove una suora – educatrice presso la struttura – ha sovente minacciato i bambini: "T'ammazzo", e anche "Che ci fai con la bocca? Ti spacco la bocca" alcune delle frasi pronunciate. Nel mirino della religiosa, la 53enne di origini indiane Sophiamma Joseph, bambini di 5, 6 anni. Le indagini sul conto della donna si sono concluse e – come spiega Il Tirreno – la suora è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti. A documentare le minacce pronunciate le intercettazioni condotte dagli uomini della polizia postale di Grosseto, che hanno avviato le indagini e da quelli della squadra mobile della questura. A far scattare l'inchiesta i genitori di una bambina che frequentava quella classe, che si sono rivolti all’avvocato Alessandro Antichi sporgere denuncia.

Agli inquirenti non è servito molto tempo per accertare ciò che accadeva: grazie alle intercettazioni ambientali e a delle riprese video realizzate dal 12 al 19 giugno scorsi i poliziotti hanno documentato minacce, strattoni e insulti ai bimbi. In alcuni casi anche schiaffi sulla bocca. In alcuni casi i bambini venivano lasciati seduti per terra con il volto verso la parete e in un caso la suora avrebbe persino negato a un piccolo che doveva andare in bagno il permesso di farlo. Il padre e la madre di una bambina che aveva manifestato da un po’ di tempo alcune difficoltà, come mangiare, dormire e stare insieme alle altre persone, hanno in un primo momento sottoposto la figlia ad alcuni accertamenti clinici, poi si sono rivolti a uno psicologo per tentare di capire cosa stava accadendo. E' stato in quel contesto che la figlia ha deciso di raccontare tutto, spingendo di conseguenza i genitori a sporgere denuncia. L’indagine è stata poi condotta insieme agli uomini della squadra mobile della questura che avrebbero accertato le responsabilità della suora, che nel frattempo è stata allontanata da Grosseto.