"Siamo molto preoccupati, da mesi non dà più notizie e tutti i suoi profili social sono spariti dalla rete": così Ignazio, l'ex marito di Maria Aparecida Soares, per tutti Brenda, scomparsa quasi tre mesi fa da un paesino del Veronese. L'uomo, con cui vive oggi Gabriela, la figlia adolescente di Brenda, ha deciso di parlare alle telecamere di Chi l'ha visto? e di rivolgere un appello all'ex moglie, affinché dia sue notizie. Intanto nella casa in cui la 53enne viveva con il compagno, Andrea Felicetti, i vestiti e gli effetti personali di Brenda sono passati dalla camera da letto alla cantina, dove il Felicetti li ha stipati chiusi negli scatoloni.

in foto: Ignazio, l’ex marito e padre della figlia di Brenda

Andrea, il compagno: "I nostri rapporti erano difficili"

Prima di sparire dalla villetta di Camalavicina, lo scorso 18 luglio, Brenda stava attraversando un momento molto difficile nella relazione personale con il Felicetti. L'uomo, come ha raccontato in tv, la lasciava sola per interi weekend, tanto che alla fine Brenda si era convinta che avesse un'altra. La convinzione sembra diventata certezza, quando, stando a quanto riferito alle telecamere di Chi l'ha visto? dai vicini della donna, la sera del sabato che ha preceduto la scomparsa, sarebbe uscita di corsa in taxi diretta a un indirizzo dove era sicura che il suo uomo si trovasse con un'altra. Lo ha confidato la stessa donna ai vicini, ai quali ha chiesto di poter usare il telefono per chiamare il taxi. "Oggi sto cercando di rifarmi una vita – ammette Felicetti, alludendo alla nuova relazione con Veronica, la donna sorpresa sul portico della villetta dai giornalisti di Rai Tre – ma quando Brenda era a casa non frequentavo nessun'altra".

Gabriela: "Ti amerò sempre, mamma"

In attesa di avere notizie della sua mamma, Gabriela la figlia di Brenda, si è fatta riprendere mentre intonava, dedicandole alla madre, le parole di I will always love you, di Witney Houston, ‘Ti amerò sempre'. Mamma Brenda, però, è via da oltre 90 giorni senza telefono, carta di credito ed effetti personali.