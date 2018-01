È giallo a Taranto in merito a quanto accaduto nella serata di domenica in una casa nella città vecchia. Una bambina di dieci anni è stata raggiunta alle spalle da un colpo di pistola di piccolo calibro. La piccola si trovava in casa insieme ai genitori e al momento non appare ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Subito la bambina è stata accompagnata all'ospedale Santissima Annunziata e fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi. La bimba presentava un foro di entrata e uno di uscita e non è stato necessario intervenire chirurgicamente. I medici l’hanno semplicemente medicata alla spalla, dove era stata raggiunta dal proiettile.

Anche il papà della bambina avrebbe una ferita alla mano – Sull'episodio indagano i carabinieri, che stanno tentando di chiarire la dinamica del misterioso ferimento avvenuto nella casa nel rione Salinella. Da quanto si apprende, l’arma da cui è partito il colpo non è stata trovata e sarebbero contrastanti le versioni del papà e della mamma della piccola, che sono stati ascoltati dai carabinieri. L'ipotesi sulla quale si sta lavorando al momento sarebbe quella del ferimento dovuto ad un colpo partito accidentalmente. Anche il papà della bambina, un ventinovenne con dei precedenti penali, avrebbe riportato una ferita a una mano.