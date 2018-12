Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto in un appartamento di San Giorgio di Brunico, in provincia di Bolzano. Non si esclude un omicidio. Sul posto si trovano i magistrati della Procura di Bolzano, i carabinieri e gli uomini del reparto investigazioni scientifiche dell'Arma che stanno effettuando i rilievi del caso. La morte della donna – si è saputo – risalirebbe a parecchie ore fa.