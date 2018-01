Degli archeologici al lavoro hanno rinvenuto un piccolo sigillo durante una campagna di scavi condotta a Gerusalemme nella spianata antistante il Muro del Pianto, di oltre 2700 anni fa. A confermarlo il Dipartimento israeliano per le antichità, che nel descrivere il sigillo, non più grande di una moneta, ne riporta anche l'iscrizione. Ne sarebbe riportato il titolo di "governatore di Gerusalemme", che era la più alta carica amministrativa dell'epoca, citata più volte nella Bibbia ma finora mai testimoniata da reperti archeologici. Oggi, invece, quel sigillo confermerebbe la coerenza tra racconto dell'Antico Testamento e storia, non un dettaglio da poco.

Il reperto riporta le figure stilizzate di due uomini messo l'uno di fronte all’altro, la scritta in lettere ebraiche antiche delle parole: "Leshar-Ir", che tradotto oggi significherebbe "del governatore della città". Gli esperti israeliani sostengono che nell'Antico Testamento sono citati due governatori di Gerusalemme vissuti in epoche diverse tra loro: Yehoshua e Maaseiah. Il sindaco di Gerusalemme, in questo momento al centro della controversia internazionale legata al riconoscimento americano quale capitale del Paese, con la conseguente querelle, è entusiasta. Il sindaco Nir Barkat ha dichiarato