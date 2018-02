Un pezzo di fil di ferro nella pizza: è quanto è stato trovato da una bambina della scuola elementare Barrili, nel quartiere Foce, a Genova, durante un pasto in mensa. Il ritrovamento risale alla scorsa settimana ma la notizia è stata resa pubblica solo in seguito alla conferma dal servizio ristorazione scolastica del Comune. Sul caso la Asl ha avviato una indagine. A denunciare il pericoloso ritrovamento nella bambina è la Rete Commissioni Mensa, associazione che raccoglie gran parte dei genitori che si sono assunti il compito di fare da commissari nelle mense delle varie scuole della città. A segnalare il fatto, stando a quanto dichiarato dall’associazione, sono stati alcuni genitori, e nei giorni successivi a scuola sono intervenuti i dipendenti della Asl per le verifiche.

"Ennesimo grave ritrovamento" – A distanza di qualche giorno è quindi arrivata la conferma ufficiale: “Il Servizio Ristorazione del Comune ci ha confermato che giovedì scorso una bambina alla scuola Barrii ha trovato un pezzo di ferro nella pizza, e che (come avevamo segnalato) è sopravvenuta la Asl”, ha scritto la Rete su Facebook. “Nelle scuole genovesi viene servita pizza su base precotta – si legge ancora nel post -: il Comune ha incaricato la Ditta di recarsi a fare un sopralluogo presso il produttore per verificare i macchinari”. “Non ci voleva proprio – così ancora sul social network genitori e insegnanti della commissione – dopo tutto il battage anti genitori-allarmisti e sulle garanzie alimentari della mensa, l'ennesimo grave ritrovamento in refettorio”. Nello stesso post viene ricordato il caso della lametta alla Tommaseo, quando nell'insalata di finocchi era finito un pezzo di macchinario rotto (la lama taglia-verdure) e che non era stato adeguatamente scartato il lotto contaminato. Sulla dinamica relativa a questo episodio le indagini sono in corso.