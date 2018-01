Parenti e amici potranno salutare insieme Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due fidanzati morti martedì in una casa di montagna di Ferrara di Monte Baldo, nel Veronese, dove erano andati insieme a due amiche per trascorrere alcuni giorni di vacanza. I due giovani, entrambi studenti ventunenni, sono morti per le esalazioni di monossido fuoriuscite da un braciere con il quale stavano scaldando la loro camera. Sono morti nel sonno e a scoprire il giorno successivo la tragedia sono state le loro amiche, fortunatamente salve. Come riportato dal Corriere del Veneto, su esplicita richiesta delle famiglie ci sarà un solo funerale per Alex e Luca, che stavano insieme da più di un anno. Un funerale che sarà celebrato ad Arzignano (nel Vicentino) nella parrocchia di San Giovanni Battista venerdì pomeriggio. Le due parrocchie di provenienza dei ragazzi erano troppo piccole per ospitare la folla di parenti, amici e conoscenti che si prevede arriverà per l’addio alla coppia.

“C’è rispetto per quella che stata la loro relazione – ha detto don Roberto Castegnaro, il parroco che celebrerà i funerali – non li consideriamo di certo pubblici peccatori. La Chiesa condanna l’omosessualità esibita, io non ho conosciuto direttamente nessuno dei due, ma non mi sembra fosse questo il caso”. “In questo modo – ha detto ancora don Castegnero – le molte persone che conoscevano e volevano bene a entrambi li possono salutare nella stessa occasione”. La notizia della tragica morte dei due ragazzi nel Veronese ha fatto subito il giro del web. Tanti i messaggi lasciati sui social per i due fidanzati dai loro amici e a lasciare un pensiero commosso per Luca anche il cantante Marco Carta, del quale il giovane era uno storico fan: “Adesso abbiamo una stella in più nel cielo da ammirare – ha scritto Carta in Facebook -. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua dolce timidezza. Ciao Luca Cartino”.