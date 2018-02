"Se vinceremo le elezioni licenzieremo il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco". A dichiararlo è stato Fratelli D'Italia, da mesi sul piede di guerra per la decisione della direzione del museo di introdurre, tra le possibili agevolazioni tariffarie, anche quelle ai visitatori arabi: "Siete razzisti nei confronti degli italiani" aveva accusato Giorgia Meloni tre giorni fa rivolgendosi proprio a Greco, che era sceso in strada per incontrarla, donarle un libro e spiegarle, nei dettagli, la sua decisione. Secondo Fratelli d’Italia la campagna del museo “è il sintomo del pensiero debole dell’Occidente” e addirittura “una iniziativa ideologica e anti-italiana”. A scatenare le ire del partito di destra anche l’appello dei Comitati tecnici del Mibact, il ministero dei beni culturali, che in un documento hanno espresso "solidarietà all’iniziativa del direttore Greco" condannando “le strumentalizzazioni e gli attacchi politici".

Federico Mollicone, responsabile nazionale comunicazione di Fratelli d’Italia, ha detto: "L’appello in solidarietà del direttore del Museo Egizio Greco è molto retrò, in stile anni ’70 per i compagni ingiustamente incarcerati. Quegli anni del pensiero unico e dell’odio conforme, grazie a Dio, sono finiti. Criticare la politica di gestione di una Istituzione culturale pubblica, come ha fatto Giorgia Meloni in modo civile davanti al Museo Egizio, è e deve essere assolutamente possibile in una Nazione libera. La campagna di comunicazione fatta dal Museo in arabo, infatti, con tanto di visual raffigurante una coppia con la donna velata, al di là della sua durata temporanea, è il sintomo della malattia dell’Occidente. Un pensiero debole che distrugge la propria storia e identità a favore delle altre. Una iniziativa ideologica e anti italiana. Stiano tranquilli il direttore Greco e gli estensori dell’anacronistico appello: una volta al governo Fratelli d’Italia realizzerà uno dei punti qualificanti del proprio programma culturale che prevede uno spoil system automatico al cambio del Ministro della Cultura per tutti i ruoli di nomina, in modo da garantire la trasparenza e il merito, non l’appartenenza ideologica".

Nei giorni scorsi Christian Greco aveva incontrato proprio Giorgia Meloni e aveva spiegato il senso dell'iniziativa: La cultura è universale. Io sto cercando di avvicinare al museo delle persone che in Egitto, purtroppo, non sono avvicinate al loro patrimonio. Tra l’altro ricordo che negli anni Venti fu letta, al Congresso americano, una petizione che diceva ’puzzano, hanno i pidocchi violentano le nostre donne, rubano’, e si parlava degli italiani. Il Metropolitan rispose facendo una mostra su Leonardo da Vinci con tutti i cartelli in italiano per coinvolgere gli italiani“. Di fronte all’insistenza di Giorgia Meloni, fissa sulla sua accusa di ”discriminazione“, Christian Greco ha replicato: ”Giovedì i giovani possono entrare a 4 euro. Perché non venite a protestare contro lo studente che paga un biglietto ridotto rispetto a quello del quarantenne?".