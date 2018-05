Michele Scarponi, l'indimenticabile ciclista – vincitore di un Giro d'Italia – investito da un furgone e ucciso il 22 aprile del 2017, era solito rientrare dai suoi lunghissimi allenamenti con un amico speciale: un pappagallo, chiamato Frankie, che lo accompagnava per qualche chilometro pedalando verso Filottrano, in provincia di Ancona, e che anche nel giorno della tragedia che ha visto coinvolto Michele a lungo l'ha atteso. Ebbene, per uno strano scherzo del destino ora a lottare per sopravvivere è proprio Frankie, che venerdì scorso, due giorni dopo il passaggio del Giro D'Italia a Filottrano, è stato investito da un'automobile. Le condizioni del pappagallo (che è in realtà un esemplare femmina) – che inizialmente sembravano gravi – non desterebbero alcuna preoccupazione e questa mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico "risolutivo" grazie al quale, una volta ristabilito, potrebbe tornare a volare.

Dopo l’impatto con l’auto si è spezzato un osso dell’ala destra. L’équipe medica coordinata da Gabriele Fabbrizi ha inserito delle protesi che saranno rimosse non appena si sarà calcificata la frattura. Dopo essere stato investito dall’auto, che non si è fermata a prestare soccorso, Frankie si è messo a camminare sull’asfalto prima di ricevere l'aiuto di un passante che l'ha restituito al proprietario, Giacomo Luchetta, un caro amico di Michele Scarponi che a Frankie ha dedicato anche una pagina Facebook e racconta che ogni giorno il volatile va ad aspettare i due figli del ciclista — Giacomo e Tommaso, gemelli di quattro anni — all’uscita dall’asilo. Alcuni mesi fa, durante un’escursione a piedi nelle colline dietro casa, Anna, la moglie di Michele, si è imbattuta in Frankie, il quale non ha perso l'occasione per appollaiarsi sulla sua spalla, esattamente come faceva con il ciclista.