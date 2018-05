Tre morti, undici feriti gravi e almeno altri diciassette feriti lievi. È il bilancio diffuso dalla prefettura di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte in Francia. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, le vittime e i feriti si trovavano a bordo di un autobus che si è ribaltato poco dopo le 23 di sabato sera sull'autostrada A7, all'altezza di Chantemerle-les-Blés, nel dipartimento della Drôme. Sull’autobus, da quanto emerso, viaggiavano trenta tifosi della squadra di rugby di Beaucaire, nel Gard, che rientravano da una partita disputata a Lione. Tra loro c’erano anche diciotto minorenni. I passeggeri del bus facevano a loro volta parte di una squadra di rugby nel sud. Tra i morti accertati c’è l’autista del mezzo, che è deceduto sul colpo.

Non ci sono altri veicoli coinvolti – Secondo una prima ricostruzione, all'origine del drammatico incidente stradale probabilmente c’è stato un problema a una gomma. In particolare, lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all'autista il controllo del mezzo. L'incidente, avvenuto a qualche chilometro da Valence, non ha coinvolto altri veicoli.