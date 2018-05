in foto: L’auto di Giuseppe dopo l’incidente (Twitter).

Sabato notte di sangue sulle strade pugliesi. Giuseppe Orsitto, 20 anni tra qualche mese, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto ed essersi andato a schiantare contro il muretto di una casa privata. L'incidente è avvenuto in via Ascoli, a Foggia, lungo la circonvallazione della città. Stando alla ricostruzione dei fatti, la vittima era da solo alla guida di una Ford Mondeo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l'impatto. Per la vittima non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo e quando sono arrivati, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

In via Ascoli sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. Tra le cause che possano aver causato l'incidente gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista, ipotizzando un malore della vittima o un colpo di sonno. Sull'asfalto, infatti, non sono presenti segni di frenata, ma la vettura, dopo aver tagliato l'isola spartitraffico, si è direttamente schiantata lungo il muro di cinta di una abitazione privata.