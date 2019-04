Potrebbero essere pericolosi per la vita dei neonati. Per questo Mattel ha annunciato il richiamo di 4,7 milioni di seggiolini per bebé del marchio Fisher-Price su scala mondiale. Secondo le autorità statunitensi, il prodotto avrebbe causato una trentina di morti negli ultimi dieci anni. Il provvedimento riguarda il modello Rock ‘n Play Sleeper, che non sarà più disponibile. Come riferisce la stampa americana, in particolare la Cnn, i decessi in questione sarebbero collegati al fatto che il meccanismo di dondolamento del seggiolino indurrebbe nei piccoli dei movimenti che li porterebbero, se non ben assicurati al seggiolino stesso, a girarsi contro lo schienale e a morire per soffocamento.

Il ritiro verrà effettuato in collaborazione con la Commissione per sicurezza dei prodotti di consumo (Uscpsc), che già il 5 aprile scorso aveva invitato a non mettere più i bambini sui seggiolini dopo i tre mesi di età o comunque dopo che abbiano imparato a voltarsi sul fianco su esplicita richiesta dell'American Academy of Pediatrics. Il presidente dei pediatri, Kyle Yasuda, aveva descritto la culla come "mortale", sottolineando che "è necessaria un'azione immediata". Fisher-Price, tuttavia, rivendica la sicurezza del suo prodotto e afferma che tutti i decessi si sono verificati in casi in cui i genitori non hanno assicurato i bebé al seggiolino con le cinture di sicurezza come indicato nel manuale di istruzioni. "Mentre continuiamo a stare al passo con la sicurezza di tutti i nostri prodotti, dati gli incidenti segnalati in cui il prodotto è stato utilizzato in contrasto con le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, abbiamo deciso che questo richiamo volontario è la migliore linea d'azione", ha detto l'azienda di proprietà Mattel.