Guerra a Gaza, Mezzaluna Rossa: calca e spari intorno a camion di aiuti umanitari, 5 morti La Mezzaluna Rossa ha dichiarato che cinque persone sono morte e decine sono rimaste ferite dagli spari e nella fuga durante una consegna di aiuti a Gaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

La Mezzaluna Rossa fa sapere che almeno 5 persone sono morte a Gaza per la calca, durante la quale sono stati anche uditi colpi d'arma da fuoco, mentre venivano distribuiti aiuti umanitari. È accaduto poco prima dell’alba di oggi, sabato 30 marzo. Ci sarebbero anche dei feriti.

L’Afp afferma che in un video si vedono camion che si muovono velocemente in mezzo a ruderi in fiamme, con la folla che si accalca e urla e si sentono quelli che alcuni testimoni definiscono "spari di avvertimento".

Spari e caos intorno ai camion di aiuti umanitari a Gaza

Secondo la Mezzaluna Rossa, tutto è accaduto quando a Gaza City sono arrivati 15 camion di aiuti umanitari – farina e altro cibo – diretti alla rotatoria Kuwait, dove era programmata la distribuzione. Lo stesso luogo è stato teatro di altri incidenti mortali nella distribuzione degli aiuti umanitari, tra cui uno il 23 marzo scorso in cui il governo gestito da Hamas ha dichiarato che ventuno persone sono rimaste uccise.

Solo pochi giorni fa l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha affermato in un'intervista alla Bbc che Israele ha una responsabilità significativa sulla catastrofe umanitaria a Gaza e che esiste un caso "plausibile" secondo cui lo stato ebraico stia usando la fame come arma di guerra.

Più di 32mila morti palestinesi

Il bilancio delle vittime della guerra a Gaza intanto continua a salire: oggi il ministero della Sanità controllato da Hamas ha reso noto che sono 32.705 i palestinesi uccisi durante più di cinque mesi di guerra. Almeno 82 sono i morti registrati nelle ultime 24 ore. Secondo il ministero di Gaza, 75.190 persone sono invece rimaste ferite dall'inizio del conflitto ancora in corso.