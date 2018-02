Si sono concluse nel peggiore dei modi possibili le ricerche per ritrovare Anna Maria Mari, la donna scomparsa da casa senza motivi apparenti mercoledì 14 febbraio nel comune di Capraia e Limite, nella città metropolitana di Firenze. L'anziana signora di 75 anni infatti è stata ritrovata morta nel pomeriggio di giovedì dai soccorritori. Il corpo senza vita della donna era riverso a terra nei pressi di un piccolo torrente in una zona boschiva in località Castra, nello stesso comune toscano dove risiedeva.

Dopo l'improvvisa comparsa, avvenuta intorno alle 12.30 di mercoledì, i familiari si erano subito messi in allarme e avevano immediatamente avvertito le autorità. Subito dopo erano partite le ricerche. Per ritrovare Anna Maria, oltre a parenti e amici, si erano mobilitati il comando provinciale fiorentino dei vigili del fuoco, gli uomini del nucleo Topografia applicata al soccorso proveniente dai comandi di Siena e Pistoia e le unità cinofile arrivati da Roma e Grosseto, oltre a il personale Saf (Speleo alpino fluviale) di Firenze, per controllare alcune zone di un torrente non raggiungibili a piedi.

I vigili del fuoco avevano attivato anche un campo base nel centro del piccolo paese, perlustrando boschi e campi agricoli nella notte. Per oltre ventiquattro ore si è sperato di poterla ritrovare ancora in vita, ma nel primo pomeriggio di oggi purtroppo ogni speranza si è arresa davanti al terribile ritrovamento avvenuto proprio nel torrente dove si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore. Il cadavere era in una zona impervia e per recuperarlo sono state avviate le complesse operazioni da parte dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero. Sul caso indagano ora i carabinieri secondo i quali non è in considerazione l'ipotesi del suicidio.