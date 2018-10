Il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai con Marine Le Pen. A dichiararlo è stato il presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a una domanda sulla futura collocazione del M5S alle prossime elezioni europee. "Non c'è dubbio che il Movimento non siederà mai con la Le Pen. Non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia strada".

Proseguendo, Fico, al termine dell'incontro con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, ha spiegato: "Il concetto di sfida è sbagliato: nessuno sfida lo spread o i mercati. Lo stato italiano ha il diritto di fare legittimamente una manovra senza sfidare nessuno, per parlare all'Europa senza sfidare ma per cambiare".

Secondo i membri della Commissione europea, quello con il presidente Fico è stato un incontro proficuo: "È stato un buon incontro, un momento per raffreddare la temperatura", ha dichiarato Margaritis Schinas, portavoce della Commissione. Per l'incontro tra Juncker e Fico era stato lasciato uno "spazio di trenta minuti, ed invece è durato oltre un'ora e questo prova quanta attenzione e amore Juncker ha per l'Italia. È stata una discussione utile su questione di interesse comune, sia per l'Italia che per l'Ue. Entrambe hanno concordato che l'Italia è e continuerà ad essere al cuore del progetto europeo», ha aggiunto il portavoce della Commissione europea. Come già detto da Juncker giorni fa «sta ai policymakers italiani trovare regole e misure che consentano all'Italia di rimanere all'interno degli obiettivi di bilancio concordati, e questi obiettivi sono stati approvati dai 28 capi di Stato e di Governo dell'Unione, democraticamente eletti".