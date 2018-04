Roberto Fico avrebbe una colf in nero che lavora nella sua casa di Napoli, dove da qualche anno vive con la compagna Yvonne. A muovere l'accusa è un servizio di Antonino Monteleone de Le Iene andato in onda questa sera. Secondo l'informatore anonimo che ha contattato il giornalista, il neo-presidente della Camera avrebbe al suo servizio una colf in nero da molti anni e da molti anni prometterebbe alla ragazza un contratto a tempo indeterminato che non è però mai arrivato. La ragazza, che si chiama Imma, lavorerebbe come baby sitter e domestica su turni – 4 ore e mezza al giorno, dal lunedì al venerdì – e sarebbe pagata solamente 500 euro al mese in nero. Inoltre, a casa di Fico avrebbe anche lavorato, tre giorni a settimana, un altro ragazzo, Roman, ucraino senza permesso di soggiorno che sarebbe stato mandato via per non creare scandali vista la posizione politica di Fico. La ragazza, intervistata con una telecamera nascosta, avrebbe confermato la testimonianza dell'informatore anonimo de Le Iene. Ospite a Che tempo che fa, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha commentato la vicenda dichiarando che si tratta di un fatto grave: “Noi non siamo quelli che dicono che Fico non paga i contributi ai collaboratori domestici, noi non lo diciamo, comunque è meglio che venga a spiegarsi alle Camere”.

Iena: «Quindi i contributi te li pagano?» Imma: «Sì». Imma: «Faccio i turni da mezzogiorno alle tre e dalle sei alle sette e mezzo. Dal lunedì al venerdì». Iena: «E adesso quanto prendi?». Imma: «Cinquecento». Imma: «Io alla fine me ne volevo pure anda’. Sono rimasta solo per l’affetto più che altro per la bambina, perché me la sono cresciuta».

Rispondendo alle domande di Monteleone, Fico ha smentito la notizia e dichiarato di non avere alcuna collaboratrice domestica a Napoli, né in nero né in regola:

Iena: «Lei ha mai avuto collaboratori a qualunque titolo che fossero in situazioni di contratto “borderline”?». Fico: «Ho una collaboratrice domestica in questa casa a Roma, assunta con regolare contratto». Iena: «Invece nella casa in cui vive a Napoli? Lì com’è la situazione?» Fico: «Tranquilla». Iena: «Non ci sono collaboratori domestici?» Fico: «No, non ce ne sono». Iena: «Mai stati?» Fico: «No». Iena: «Con contratto, senza contratto?» Fico: «No». A questo punto, Monteleone spiega dell'informazione riguardo una ragazza che lavorerebbe nella casa napoletana del presidente. Fico: «Me la faccia conoscere tranquillamente questa persona, oppure se c’è una persona che ha qualcosa da dire sulla casa della mia famiglia giustamente lo dica e vediamo».

Nel corso del servizio, appaiono una serie di spezzoni dell'intervista con la telecamera nascosta a Imma, che dichiara di lavorare nella casa di Fico e della compagna Yvonne e di avere un contratto di lavoro. Monteleone, quindi, rivela l'identità della ragazza e Fico spiega che si tratta di una cara amica di Yvonne, che vive nel palazzo accanto e con cui la compagna passa molto tempo ma nega l'esistenza di qualsiasi rapporto di lavoro e sottolinea che a volte le due ragazze vanno a fare delle commissioni insieme, come la spesa, o si aiutano a vicenda per sbrigare qualche faccenda.