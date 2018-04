Con la solenne cerimonia presso la tomba del milite ignoto all'Altare della Patria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto anche quest'anno le celebrazioni ufficiali per la Festa della Liberazione. Saranno tanti però i momenti e le manifestazioni che nella giornata del 25 aprile animeranno l'Italia intera da nord a sud con cortei, eventi e commemorazioni a mausolei e lapidi come quello al mausoleo delle Fosse Ardeatine, dove il premier Gentiloni si recherà per la deposizione di una corona d'alloro. "Il 25 aprile fu il giorno del riscatto dell'Italia e dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della dittatura" ha scritto in mattinata su twitter il presidente del Consiglio.

Per il 73esimo anniversario della Festa della Liberazione d'Italia, però, non sono mancate le polemiche anche aspre che hanno preceduto la manifestazione più grande in programma a Roma. Mentre le più alte cariche dello Stato si sono incontrate all'Altare della Patria, infatti, l'Associazione nazionale Partigiani ha organizzato un corteo unitario per le vie della Capitale a cui però la Comunità ebraica ha scelto di non prendere parte. Il motivo è la presenza di una rappresentanza palestinese che ha dichiarato di voler sfilare indossando bandiere e kefiah. "In questa giornata bisogna portare rispetto alla storia e ai suoi protagonisti", ha spiegato in una nota la brigata ebraica, definendo quelli palestinesi "simboli estranei allo spirito del 25 aprile".

La brigata ebraica ha deciso comune di essere in piazza raccogliendosi in un luogo diverso dalla manifestazione Anpi. I membri della Comunità si son recati alle Fosse Ardeatine e successivamente a Via Tasso per un momento pubblico di raccoglimento per ricordare la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Anche a Milano, nonostante i numerosi e ripetuti appelli della vigilia, il Fronte Palestina ha infatti annunciato che sarà all’altezza di piazza San Babila per protestare contro la presenza delle bandiere con la stella di Davidche parteciperanno al corteo principale in programma dalle 14 da corso Venezia per finire in piazza Duomo. Manifestazioni locali però sono previste in ogni città con la partecipazioni di autorità istituzionali e politiche.