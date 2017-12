Se il buongiorno si vede dal mattino, allora l'Italia del nuoto può essere molto fiduciosa in vista degli Europei di Copenaghen. Nella giornata d'apertura della rassegna continentale, è arrivata la prima medaglia d'oro per gli azzurri, grazie a Fabio Scozzoli che ha conquistato il primo posto nei 50 metri rana maschili facendo registrare il nuovo record europeo. Medaglia d'argento invece per la staffetta 4×50 stile libero composta da Luca Dotto, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi e Marco Orsi.

Scozzoli d'oro agli Europei di nuoto.

Giornata da incorniciare dunque per Scozzoli, campione ritrovato del nuoto azzurro. Il 29enne di Esercito e Imolanuoto ha chiuso i 50 metri rana con il tempo di 25″62, migliorando il record europeo fatto registrare sempre da lui nel 2013 di dieci centesimi. Alle sue spalle, il russo Prigoda argento in 25″68 e Adam Peaty bronzo in 25″70.

La dedica di Scozzoli all'amico scomparso.

Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport, con una dedica davvero speciale: "Sono molto contento è inutile dirlo. Rispetto alla semifinale, ho migliorato i passaggi e le virate. Dedico questa vittoria al mio amico Mattia Dall'Aglio, scomparso quest'estate: il mio pensiero va a lui". Ottavo posto per Niccolo Martinenghi.

Medaglia d'argento per la staffetta azzurra.

Applausi a scena aperta anche per la staffetta azzurra. I 4 moschettieri Luca Dotto, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi e Marco Orsi nella staffetta 4×50 stile libero hanno conquistato l'argento, chiudendo in 1'23″67 alle spalle dei russi, trionfatori con il tempo di 1'23″23. Questa la soddisfazione di Dotto: "Questo tempo e la medaglia mi mettono una grande fiducia addosso. Sono andato molto forte, con la consapevolezza che il bello a questo punto deve ancora venire". E' la settima medaglia consecutiva europea per la "squadra italiana" in questa specialità.

La Pellegrini fuori dalla finale dei 100 dorso.

Nelle altre gare di giornata, Ilaria Cusinato ha chiuso la quarto posto nei 400 misti, mentre Arianna Castiglioni ha finito al sesto posto nella finale dei 50 rana. Azzurre fuori dalla finale dei 100 dorso: mentre Federica Pellegrini ha fissato il decimo tempo, Silvia Scalia ha chiuso invece al sedicesimo posto. Queste le parole della campionessa veneta: "Per me è andata benissimo, ho limato quasi un secondo, nove decimi per l'esattezza, dal mio personale: già stamattina ero strafelice, non mi aspettavo di stare così. Per me rifare un tempo così nel pomeriggio è un bel passo in avanti in un 100 dorso mai fatto a livello internazionale".