Dopo l'oro di Fabio Scozzoli nei 50 metri rana e l'argento della staffetta azzurra nella 4×50 stile libero, l'Italia può festeggiare altre 3 medaglie nella seconda giornata di gare dei Campionati europei di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento alla Royal Arena di Copenhagen, in Danimarca. Eccezionale doppietta oro-argento di Matteo Rivolta e Piero Codia nella finale dei 100 farfalla uomini, e bronzo di Simona Quadarella, negli 800 stile libero.

Rivolta e Codia oro e argento nei 100 farfalla uomini.

Una giornata dunque da record per i nostri portacolori nella gara valida per i 100 metri farfalla uomini. Primo e secondo posto rispettivamente per Matteo Rivolta, che ha chiuso in 49"93, e Piero Codia che ha fatto registrare a sua volta il tempo di 49"96. Doppietta azzurra dunque davanti al terzo classificato, il tedesco Marius Kusch (50"01)

Rivolta felice a metà, Codia in estasi.

Felicità contenuta per Rivolta, insoddisfatto per la sua prestazione. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport: "Sono contento per la mia prima medaglia individuale in un campionato internazionale. Prima medaglia pesante. Sulla prestazione, mi aspettavo qualcosa di meglio, ma il fatto che io sia campione d’Europa è una buona consolazione. Questa preparazione diversa mi ha tolto un po’ di brillantezza, però è stato un investimento voluto, quindi va bene così. Prestazione discreta, risultato ottimo". Felicissimo invece Codia: "Sono contento, volevo la medaglia. Avevo pensato anche di vincere, perché eravamo tutti lì come tempi. Sono felicissimo. Doppietta storica? In un Europeo è la prima volta e sono contento perché è il frutto del lavoro con il mio allenatore. Dedico questo successo a lui e alla mia famiglia".

Simona Quadarella bronzo negli 800 metri stile libero.

La terza medaglia della giornata è arrivata da Simona Quadarella, nella finale degli 800 stile libero femminili agli Europei di Copenaghen. La nuotatrice azzurra, con il tempo di 8'16″53, ha chiuso al terzo posto, alle spalle della tedesca Sarah Koehler, oro in 8'10″65, e dell'ungherese Boglarka Kapas, bronzo in 8'11″13. Queste le sue parole a RaiSport: "Sono contenta e affaticata. Sono felice per la medaglia, non pensavo potessi riuscire a prenderla, pero' volevo fare un tempo migliore. Ho faticato abbastanza ma un terzo posto va bene".

Pellegrini in finale dei 100 stile libero.

Nelle altre gare degli azzurri spicca quella che ha visto impegnata Federica Pellegrini. La campionessa veneta si è qualificata per la finale dei 100 stile libero femminili. Per lei settimo tempo complessivo delle due batterie di semifinale, e obiettivo medaglia per la gara di domani. Questo il commento ai microfoni di RaiSport: "Sono contenta, era abbastanza difficile conquistare la finale. Il primo passaggio è fatto, domani sarà divertente e, a meno che non capiti un miracolo, l'impresa medaglia sarà difficile".