Zelensky: “Negoziati con Mosca, per ora solo parole. Ci prepariamo per attacchi al Donbass” Il nuovo discorso del presidente ucraino. A proposito della presunta de-escalation annunciata dalla Russia, ha affermato che è “la conseguenza del lavoro dei nostri difensori, ma allo stesso tempo vediamo aumentare i militari russi nel Donbass, e per questo siamo pronti”.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I colloqui con la Russia continuano, "ma per il momento ci sono solo parole, niente di concreto", ma in ogni caso "non daremo via niente. Non ci arrenderemo. Combatteremo per ogni metro del nostro territorio". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky nel nuovo discorso televisivo, come al solito diffuso sui social nelle prime ore della notte. "Non crediamo a nessuno, nemmeno a una bella frase" ha detto in riferimento all'annuncio di Mosca sulla de-escalation dei combattimenti intorno a Kiev. Zelenskiy ha anche affermato che l'Ucraina si sta preparando per gli attacchi russi al Donbass.

Ci sono persone, politici che lavorano per il bene dell'Ucraina e ci sono altri che lo fanno solo per tenersi il posto. Ho firmato oggi l'ordinanza per richiamare l'Ambasciatore ucraino in Marocco e anche in Georgia. Con tutto il rispetto se non ci saranno armi, sanzioni per la Russia, se non ci saranno restrizioni per le imprese russe cercatevi per favore un altro lavoro", dice Zelensky.

"Ho parlato a lungo con Biden, per un'ora – ha riferito poi sul colloquio avuto con il presidente USA – Ovviamente l'ho ringraziato per l'aiuto di un miliardo di dollari e per altri 500 milioni di dollari di aiuti per il budget. Ho sottolineato che ora è il momento cruciale. Sono stato molto onesto con lui: per noi l'aiuto degli Usa è essenziale e ora è importante aiutare l'Ucraina e che il mondo democratico mostri la sua forza". Il presidente ucraino ha ribadito che le richieste principali di Kiev restano sempre "armi, sanzioni contro la Russia e aiuto finanziario".