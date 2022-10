Zelensky ha chiesto 60 miliardi di dollari di aiuti per la ricostruzione e il deficit dell’Ucraina Trentotto miliardi di dollari per coprire il deficit di bilancio dell’Ucraina il prossimo anno. Più altri 17 per i costi della ricostruzione e 5 per i costi di energia e riscaldamento. Sono le richieste avanzate dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al FMI.

Sono le richieste avanzate dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a un tavolo dedicato al suo paese durante le assemblee autunnali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale.

Il leader ucraino è intervenuto in video conferenza elencando tre capitoli di di intervento. Il primo è la richiesta di allestire un "gruppo di lavoro permanente" per stimare le necessità finanziarie dell'Ucraina e coordinare la raccolta tra i Paesi contributori.

In seconda battuta ha chiesto di "intensificare la collaborazione per l'assistenza e la ricostruzione di quello che viene distrutto". Terzo, Zelensky ha chiesto "strumenti specifici per sostenere gli investimenti e stimolare l'economia" e in particolare "ci serve un meccanismo per assicurare i progetti dai rischi militari".

"Questi giorni siamo diventati bersaglio di un attacco terroristico russo con oltre 100 tra bombardamenti, attacchi missilistici e con droni – ha detto – . Sono state danneggiate un terzo delle infrastrutture energetiche. L'uomo che si è appropriato della Russia non si fermerà finché non costringiamo la Russia alla pace, con lui o senza di lui", ha detto in riferimento al presidente Valdimir Putin.

"Più assistenza otterrà l'Ucraina prima finirà la guerra. Una guerra crudele che se l'Ucraina regge non si diffonderà ad altri paesi. Con la Russia che aumenta l'intimidazione dobbiamo rispondere con forza ancora maggiore. E questo – ha concluso Zelensky – è possibile con il vostro sostegno".

La direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha risposto positivamente alla richiesta sul forum permanente, affermando che verrà allestito il prima possibile. Mentre secondo il segretario di Stato al Tesoro Usa, Janet Yellen, gli esborsi di aiuti devono aumentare.