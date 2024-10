video suggerito

Zelensky critica la NATO: “Sta ritardando la consegna di armi a lungo raggio” “Abbiamo bisogno di una quantità e qualità di armi sufficienti, comprese quelle a lungo raggio, che, a mio parere, i nostri partner stanno già ritardando”, ha detto Zelensky nel suo primo incontro con il nuovo segretario generale della NATO Mark Rutte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha illustrato ieri al nuovo Segretario generale della NATO Mark Rutte, in visita a sorpresa a Kiev, "il piano per la vittoria" dell'Ucraina sulla Russia. Lo ha dichiarato lo stesso Zelensky nel corso di una conferenza stampa congiunta con il numero uno dell'Alleanza Atlantica, aggiungendo di aver discusso con l'ex premier olandese anche della "situazione sul campo di battaglia", che continua ad essere molto difficile soprattutto dopo la recentissima caduta di Vuhledar, città dell'Ucraina orientale che fino a pochi giorni fa aveva resistito agli attacchi russi.

Zelensky: "Ritardi nella consegna di armi a lungo raggio"

Secondo Zelensky la chiave della "vittoria" ucraina continua ad essere quella delle armi a lungo raggio, che tuttavia starebbero tardando ad arrivare. "Abbiamo bisogno di una quantità e qualità di armi sufficienti, comprese quelle a lungo raggio, che, a mio parere, i nostri partner stanno già ritardando", ha detto Zelensky. Il leader ucraino ha anche invitato i membri della NATO ad assumere un ruolo più attivo nell'aiutare il suo Paese a respingere gli attacchi aerei russi. "Continueremo a cercare di convincere i nostri partner della necessità di abbattere missili e droni russi", ha detto Zelensky, aggiungendo "ciò che funziona nei cieli del Medio Oriente e aiuta Israele a difendersi può funzionare anche nei cieli della nostra parte d'Europa". Invitata a rispondere ai commenti di Zelensky , la vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha dichiarato: "Abbiamo una scorta limitata di missili a lungo raggio" e "non vogliamo prolungare" i ritardi delle consegne.

Rutte (NATO): "Vogliamo che l'Ucraina prevalga sulla Russia"

Dal canto suo Mark Rutte ha rassicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy affermando che il suo obiettivo come capo dell'alleanza militare è di garantire che "l'Ucraina prevalga". "Siamo impegnati a sostenere l'Ucraina, perché la vostra sicurezza è importante per la nostra e la vostra lotta per la libertà riflette i nostri principi e valori fondamentali. Gli alleati della NATO hanno fornito all'Ucraina un supporto senza precedenti da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel 2022, incluso oltre il 99% di tutti gli aiuti militari". Rutte non ha negato le difficoltà nelle forniture di ulteriori aiuti militari. "Sappiamo che la necessità è urgente. E stiamo lavorando duramente per fare di più e più rapidamente".

Rispondendo ai giornalisti Rutte ha poi ribadito che è stato avviato l'iter che porterà l'Ucraina ad entrare nell'Alleanza Atlantica e che tale percorso è "irreversibile": "L'Ucraina è più vicina alla NATO che mai. Arriverà il giorno in cui l'Ucraina sarà un membro a pieno titolo della NATO".