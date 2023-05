Zelensky all’Aia: “Vogliamo vedere Putin processato, in Ucraina deve essere l’ultima guerra” Nella sua prima visita ufficiale all’Aia, il presidente ucraino ha visitato la Corte internazionale penale tornando a sostenere la necessità della creazione di un tribunale speciale per Putin per l’aggressione russa.

A cura di Antonio Palma

"Vogliamo tutti vedere un Vladimir Putin diverso qui all'Aia, un Putin che merita di essere sanzionato per le sue azioni criminali qui, nella capitale del diritto internazionale", sono parole durissime quelle espresse oggi dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky contro il suo omologo russo mentre era in visita proprio all'Aia alla sede della Corte internazionale penale.

Nella sua prima visita ufficiale nei Paesi Bassi, il presidente ucraino ha visitato la CPI per poco meno di un'ora tornando a sostenere la necessità della creazione di un tribunale speciale per l'aggressione russa. "Sono sicuro che succederà Sono sicuro che lo vedremo accadere quando vinceremo", ha detto Zelensky, aggiungendo: "Chi porta la guerra deve ricevere il giudizio". Per il presidente ucraino solo "la creazione di un tribunale speciale per l'aggressione russa sarebbe in grado di rispondere all'aggressione di Mosca".

“È ingiusto nei confronti delle generazioni future lasciare problemi che non possiamo risolvere ora", è "sbagliato che qualcuno abbia paura di dare piena forza alla giustizia: questa è la guerra che non volevamo, deve essere anche l'ultima che combattiamo" ha proseguito Zelensky ricevendo un lungo applauso a conclusione del suo discorso.

All’Aia Zelensky incontrerà i vertici della Corte penale internazionale, che a marzo hanno emesso un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria Maria Alekseyevna Lvova-Belova con l'accusa di crimini di guerra e deportazione illegale di bambini ucraini. La Russia però è membro della Corte penale internazionale e ne rifiuta la giurisdizione. Mosca inoltre nega di aver commesso atrocità durante il suo conflitto con l'Ucraina, che definisce una "operazione militare speciale".

Non a caso sprezzanti sono state le prime parole di reazione che arrivano dal Cremlino contro Zelensky. "Un tossicodipendente entusiasta della bomba atomica" lo ha definito infatti la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova dopo la parole del Presidente ucraino alla Corte penale internazionale, secondo le quali quella con la Russia deve essere "l'ultima guerra".