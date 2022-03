Zelensky a mercenari di Putin: “Venire in Ucraina sarà la peggiore decisione della vostra vita” Le parole del presidente ucraino, rivolto ai mercenari stranieri “molto giovani” e “imbrogliati da Mosca” che sarebbero stati ingaggiati per unirsi alle forze russe.

A cura di Biagio Chiariello

“Abbiamo informazioni che l’esercito russo sta attirando mercenari da altri Paesi, stanno cercando di ingannare quanti più giovani possibile nel servizio militare. Sappiamo tutti che questo non li aiuterà, venire in Ucraina potrebbe essere la decisione peggiore della vostra vita". Queste le parole dell'ultimo discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pubblicato nella notte su Facebook, come riporta Ukrinform. "I nostri coraggiosi difensori occupano in ogni momento tutte le posizioni chiave e rispondono a ogni attacco e a ogni attacco degli occupanti alle nostre strutture civili e al nostro popolo. – ha assicurato il numero uno ucraino

Sappiamo che i russi stanno reclutando mercenari da altri paesi. Imbrogliano molti giovani. Sarebbe la peggiore decisione della loro vita. La lunga vita è meglio del denaro" ha affermato il Presidente dell’Ucraina.

“Qualsiasi madre che sappia che suo figlio è stato mandato in guerra contro l’Ucraina dovrebbe controllare dove si trova suo figlio” ha detto in russo, rivolgendosi direttamente ai parenti dei soldati invasori. "C’è un numero su Internet che potete chiamare e scoprire cosa è successo davvero ai vostri figli. Non avevamo in programma di fare migliaia di prigionieri, né avevamo bisogno di tredicimila e più soldati russi morti. Non era necessario, non volevamo questa guerra. Vogliamo solo la pace. Vogliamo che ami i tuoi figli più di quanto temi la tua autorità. disse il presidente ucraino.

"Stiamo riportando in vita il nostro Paese e la nostra economia. Il governo ha deciso di estendere il programma di prestito per gli imprenditori. (…] Ciascuno di loro potrà ottenere un prestito allo 0% di interesse" ha detto ancora Zelensky, spiegando che il programma è valido durante la guerra e per un mese dopo la sua fine. La Banca nazionale ucraina ha una missione speciale. (…] trasmettere ai deputati e ai rappresentanti delle autorità di garantire che i cittadini abbiano accesso a tutti i loro depositi nelle banche ucraine e non solo ad alcuni come prima. In modo che le persone non perdano denaro (…) Gli ucraini ne hanno bisogno" dice il presidente.