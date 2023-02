Von der Leyen a Kiev da Zelensky, il presidente ucraino avverte: “Russia vuole vendicarsi dell’Ue” Ursula von der Leyen si è recata a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Che ha detto: “La Russia si sta preparando, vuole vendicarsi contro l’intera Europa”.

A cura di Annalisa Girardi

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è tornata a Kiev per la quarta volta da quando è scoppiata la guerra. "Sono nel cuore dell'Europa. L'Ucraina è diventata il centro del nostro continente, dove la libertà degli europei viene difesa e dove il nostro futuro viene scritto", ha detto in una conferenza stampa al fianco di Volodymyr Zelensky. "La visita di oggi è molto più di un incontro tra funzionari, è una famiglia che si riunisce", ha detto ancora la presidente dell'esecutivo Ue, ribadendo come sia necessario restare al fianco dell'Ucraina.

Von der Leyen ha quindi parlato delle sanzioni alla Russia, così come del sostengo economico e umanitario all'Ucraina. "Il fatto che ci stiamo incontrando qui a Kiev è già un segnale importante dei progressi fatti. Un anno fa non avremmo mai immaginato i passi che avete fatto verso l'Unione, oggi siete un Paese a tutti gli effetti candidato. Non dimenticherò mai il giorno in cui siete diventati un Paese candidato, in cui la bandiera dell'Ue è entrata nel vostro Parlamento – ha detto – L'Ucraina continuerà nel suo percorso verso l'Unione europea. Il vostro coraggio è per noi di ispirazione. L'Europa sarà dalla vostra parte fino a quando sarà necessario, fino a quando la bandiera ucraina non si solleverà nel luogo a cui appartiene, a Bruxelles nel cuore delle istituzioni Ue".

Finora, ha fatto ancora sapere von der Leyen, l'Unione europea ha supportato l'Ucraina con 50 miliardi di euro: "L'anno scorso abbiamo fatto una promessa: un sostegno finanziario stabile e prevedibile. E abbiamo mantenuto questa promessa. Due settimane fa abbiamo erogato la prima tranche della nostra assistenza finanziaria di 18 miliardi di euro per il 2023. Complessivamente, il sostegno economico, umanitario e militare dell'Unione europea all'Ucraina ammonta ora, dall'inizio della guerra, a quasi 50 miliardi di euro".

Leggi anche Il prezzo del gas è tornato ai livelli pre-guerra in Ucraina

Il presidente ucraino, da parte sua, ha detto che la Russia sta preparando una vendetta contro l'Europa. E ha chiesto agli alleati occidentali di aumentare la stretta delle sanzioni: "La Russia ora sta concentrando le sue forze. Lo sappiamo tutti. Si sta preparando per cercare di vendicarsi, non solo contro l'Ucraina, ma anche contro la libera Europa e il mondo libero. Più sanzioni ci saranno, più la Russia si avvicinerà alla sconfitta", ha detto Zelensky.