Vomito, diarrea e febbre dopo matrimonio nell'hotel a 5 stelle a Cipro: tutta la famiglia si sente male Charlotte Warner, 29 anni, e il suo compagno Paul Richard, 40 anni, sono tra le 24 persone che si sono sentiti male dopo aver partecipato ad un matrimonio al TUI Blue Sensatori Atlantica Aphrodite Hills Hotel a Kouklia, Cipro. "Mai stata così" ha raccontato la donna.

A cura di Biagio Chiariello

Un'intera famiglia britannica si è sentita male dopo aver partecipato a un matrimonio in un hotel a cinque stelle a Cipro lo scorso ottobre. Circa 24 persone hanno dichiarato di aver sofferto di vomito, diarrea e febbre dopo aver soggiornato al TUI Blue Sensatori Atlantica Aphrodite Hills Hotel a Kouklia.

La storia è venuta fuori dopo che l'avvocato Jatinder Paul ha esortato chiunque avesse soggiornato nella struttura nello stesso periodo a farsi avanti. A riportarla è LadBible.com.

Tra gli invitati c'erano Charlotte Warner, 29 anni, e il suo compagno Paul Richard, 40 anni. La donna è stata bene fino all'ultimo giorno del suo soggiorno di due settimane a Cipro. È crollata mentre stava passando i controlli in aeroporto per il ritorno in Regno Unito: problemi intestinali, dolori addominali, febbre e mal di testa. Il suo medico di base le ha diagnosticato una gastroenterite.

"Non sono mai stata così male, ma sapevamo che dovevamo arrivare all'aeroporto in qualche modo. Dovevamo tornare a casa perché avevamo anche un bimbo piccolo. Nei giorni successivi sono stata così male da non riuscire neanche a stare in piedi, ero completamente a terra", racconta Charlotte, originaria di Brighton, East Sussex.

La famiglia è convinta di aver contratto la gastroenterite perché il cibo sarebbe stato lasciato scoperto al buffet e poi servito in più di un'occasione. "C'erano vecchi piatti, alcuni apparentemente ammuffiti e poco cotti" ha aggiunto la donna. Ha poi ricordato di aver visto anche "mosche e uccelli" nell'area del ristorante e che "i gatti selvatici salivano sui tavoli".

"Avevamo tutti espresso preoccupazioni circa la qualità del cibo e dell'igiene dell'hotel, soprattutto perché sapevamo che era un hotel a cinque stelle. Avevamo sentito che altri erano stati male, ma sembrava che stessimo tutti bene fino al giorno del nostro ritorno a casa", dice ancora.

Anche una donna di 31 anni e un uomo di 32 anni si sono ammalati dopo aver soggiornato nello stesso hotel. In particolare la 31enne, che ha preferito rimanere anonima, ha dichiarato di essere stata così male da aver perso il volo ed essere stata trasportata in ospedale in ambulanza.

"Tutti i nostri clienti attendevano con ansia questo matrimonio di famiglia in un hotel di lusso. Ma è stato rovinato quando alcuni di loro sono stati colpiti da gastroenterite al termine del soggiorno", ha detto l'avvocato Jatinder Paul.

"L'impatto di queste malattie non dovrebbe mai essere minimizzato, poiché potrebbero avere gravi implicazioni per la salute a lungo termine. È comprensibile che i nostri clienti abbiano molte domande sul perché siano stati così male. Stiamo indagando sui loro casi per garantire loro le risposte che meritano" ha aggiunto.