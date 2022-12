Volo cancellato, 13 sconosciti noleggiano minibus e filmano il viaggio: video virale su Tiktok La storia dei 13 perfetti sconosciuti è diventata improvvisamente di dominio pubblico quando una di loro ha iniziato a filmare il viaggio per raccontare l’avventura postando poi le clip video su tiktok.

A cura di Antonio Palma

Pensate di ritrovarvi con l'ultimo volo della serata cancellato e di dover per forza arrivare a destinazione entro il giorno dopo ma non ci sono bus, treni o auto a noleggio. È la situazione in cui si sono trovati 13 americani, perfetti sconosciuti tra loro, che alla fine hanno deciso di noleggiare l'unica cosa disponibile, un minivan dando vita un viaggio che nessuno di loro si aspettava.

La storia dei 13 perfetti sconosciuti è diventata improvvisamente di dominio pubblico quando una di loro ha iniziato a filmare il viaggio per raccontare l'avventura postando poi le clip video su tiktok.

Il primo video ha raccolto in poco tempo milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti che hanno spinto la donna a proseguire coi video sulla nota piattaforma social che hanno raccontato il "folle" viaggio.

Tutto è iniziato domenica scorsa all'aeroporto internazionale di Orlando, in Florida, quando l'ultimo volo della sera disponibile per Knoxville, nel Tennessee, è stato improvvisamente cancellato. La maggior parte dei passeggeri sono andati via ma non i 13 protagonisti della storia.

Girovagando tra banconi e uffici per trovare qualcosa con cui partire, i 13 si sono accorti che avevano lo stesso problema e si sono ritrovati tutti insieme a fare una scelta che nessuno di loro pensava fino a pochi minuti prima.

Hanno noleggiato l'unica cosa disponibile, un furgone da 15 posti e sono partiti. Come ha ricostruito la Cnn, uno dei passeggeri, Alanah Story ha iniziato le riprese per il suo TikTok chiedendo ai passeggeri bloccati di presentarsi e di spiegare come si erano trovati bloccati e perché stavano noleggiando un furgone con un gruppo di sconosciuti per attraversare il paese.

Il video TikTok di Alanah ha incuriosito molti utenti che speravano di sapere di più su di loro e così il filmato è diventato virale e la giovane è stata sommersa di messaggi.

Erano circa le 21:30 quando il gruppo si è messo in viaggio. Si sono numerati da uno a 13, in modo che ogni volta che si fermavano a una stazione di servizio per una pausa bagno potevano assicurarsi di aver radunato di nuovo tutti, e infine sono arrivati a destinazione alternandosi alla guida.