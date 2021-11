Violento terremoto in Perù, scossa di magnitudo 7.6 avvertita fino alla capitale Violento terremoto in Perù oggi domenica 28 novembre: il Paese sudamericano è stato colpito da una pesante scossa sismica di magnitudo 7.6 avvertita fino a Lima.

A cura di Antonio Palma

Violento terremoto in Perù oggi domenica 28 novembre: il Paese sudamericano è stato colpito da una pesante scossa sismica di magnitudo 7.6 avvertita fino alla capitale. Secondo i rilievi dell'US Geological Survey, la la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 7.5 del Scala richter e ha colpito il nord del Perù con epicentro a circa 40 km (25 miglia) dalla città di Barranca. Secondo il nostro Ingv l'intensità è stata pari a 7.6 con epicentro nell'interno del Paese con coordinate geografiche (lat, lon) -4.437, -76.788 . Al momento non ci sono sono notizie danni a perone o cose ma l terremoto è stato avvertito distintamente fino alla capitale del Paese, Lima.

Il terremoto in Perù ha colpito a una elevata profondità con ipocentro a oltre 100 chilometri il che probabilmente ha limitato la sua propagazione. Sempre secondo i rilievi del nostro Istituto di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata registrata alle ore 05:52 di domenica, ora locale, circa le 11:52 in Italia con ipocentro una profondità di 109 chilometri. Il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo ha dichiarato in un tweet che il terremoto si è verificato in una regione molto scarsamente popolata della foresta pluviale amazzonica. Il sistema di allarme tsunami degli Stati Uniti ha affermato che non c'è stato alcun allarme tsunami dopo il terremoto.