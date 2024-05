Viene scaraventata in aria dalla giostra sotto gli occhi della figlia: il video del terribile incidente Sono arrivate le condanne per le tre persone (e la società) coinvolte nel terribile incidente che nel 2018 ha visto vittima l’allora 45enne Khadra Ali, madre di otto figli, in un parco giochi vicino Londra. Da allora la vita della donna è cambiata per sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Scaraventata dalla giostra, ha subito ferite che le hanno cambiato per sempre la vita.

Nei giorni scorsi sono stati diffusi i drammatici filmati dell'incidente che nell'aprile del 2018 ha visto vittima Khadra Ali, ora 51enne, durante un giro sull'Xcelerator al Funderpark di Hillingdon, a ovest di Londra.

Secondo le autorità di sicurezza la donna non era "adeguatamente legata". Dalle indagini è venuto fuori che i sistemi di sicurezza dell'attrazione erano difettosi e che c'erano "gravi danni" ai meccanismi. "Il sistema di controllo della corsa è stato impostato in modo tale da non rilevare tutti i guasti, ha stabilito l'indagine dell'Health and Safety Executive (HSE)

Tre persone che hanno tutte ammesso di aver violato le norme in materia di salute e sicurezza sono state condannate da un minimo di 18 settimane ad un massimo di 44 settimane (con sospensione della pena) e a multe che vanno dalle 4.800 sterline alle 24mila sterline. mentre la società che gestisce la giostra, la DMG Technical Ltd, è stata multata di £ 51.000 (quasi 60mila euro).

L'indagine ha anche scoperto che il giorno dell'incidente l'operatore della corsa non aveva alcun assistente che lo aiutasse nonostante il manuale ufficiale richiedesse un minimo di due persone per operare e monitorare la giostra.

La donna, madre di otto figli, che all'epoca dei fatti aveva 45 anni, era sulla giostra con la figlia e "urlò aiuto" mentre si aggrappava disperatamente prima di essere scaraventata fuori, colpire la barriera di un'attrazione adiacente e finire a terra.

Ha trascorso settimane in coma e quattro mesi di convalescenza in ospedale per le ferite riportate (fratture multiple, emorragie interne e un grave trauma cranico) e ora non può più svolgere lavori domestici o attività con i propri figli.